La Soluzione ♚ Una teleferica invernale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una teleferica invernale. SCIOVIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una teleferica invernale: La sciovia (chiamata anche con il termine anglofono skilift) è un tipo di impianto di risalita a fune adibito al traino degli sciatori nelle piste da sci in stazioni e comprensori sciistici. Sostantivo Significato e Curiosità su: La sciovia (chiamata anche con il termine anglofono skilift) è un tipo di impianto di risalita a fune adibito al traino degli sciatori nelle piste da sci in stazioni e comprensori sciistici. sciovia f sing (pl.: sciovie) (sport) impianto a fune per il trasporto (in salita) degli sciatori Sillabazione sci | o | vì | a Etimologia / Derivazione formato da sci e da via Sinonimi ski lift Altre Definizioni con sciovia; teleferica; invernale; Un cavo della teleferica; In testa alla teleferica; Una passione invernale; L attività invernale che prevede un decollo; Dolce frutto invernale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una teleferica invernale

SCIOVIA

S

C

I

O

V

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una teleferica invernale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.