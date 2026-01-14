Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento

SOLUZIONE: EDISON

Perché la soluzione è Edison? Edison è famoso per aver inventato il fonografo, uno strumento rivoluzionario per registrare e riprodurre suoni, e la lampadina a filamento, che ha rivoluzionato l'illuminazione domestica e pubblica. Le sue scoperte hanno cambiato il modo di vivere e lavorare, aprendo la strada a molte innovazioni tecnologiche. La sua influenza si sente ancora oggi in molte applicazioni quotidiane, rendendolo una figura fondamentale nella storia dell'innovazione.

Le 6 lettere della soluzione Edison:

E Empoli D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli

