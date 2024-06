Il libro profetico del Nuovo Testamento

: Il termine apocalisse deriva dal greco apokálypsis (p), composto da apó (p, "da", usato come prefissoide anche in apostrofo, apogeo, apostasia) e kalýpto (apt, "nascondo", come in Calipso), significa un gettar via ciò che copre, un togliere il velo, letteralmente scoperta o disvelamento, rivelazione. Il concetto sembrerebbe essersi originato presso gli ebrei che parlavano greco, per poi passare ai cristiani che lo svilupparono ulteriormente.

Italiano: Sostantivo: apocalisse ( approfondimento) f sing (pl.: apocalissi) . (religione), (cristianesimo) ultimo libro della Bibbia, facente parte nel Nuovo Testamento e che tratta della fine del mondo. (per estensione) fatto drammatico e sconvolgente, cataclisma. Sillabazione: a | po | ca | lìs | se. Pronuncia: IPA: /apoka'lisse/ . Etimologia / Derivazione: dal latino apocalypsis e dal greco p cioè "rivelazione, svelamento, manifestazione" dal nome dell'omonimo libro biblico del Nuovo Testamento attribuito a Giovanni apostolo ed evangelista.