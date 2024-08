La Soluzione ♚ Visse all età della pietra La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CAVERNICOLO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CAVERNICOLO

Curiosità su Visse all eta della pietra: Corrisponde alla definizione tassonomica, oggi considerata obsoleta, Homo troglodytes (Linnaeus, 1758), comunemente troglodita. Il cavernicolo o uomo delle caverne è uno stereotipo stilizzato dell'aspetto e del comportamento degli uomini dell'Età della pietra; in alcuni casi, sono usate informalmente per riferirsi anche all'uomo di Neanderthal o all'Uomo di Cro-Magnon.

