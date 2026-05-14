Il dipartimento della Borgogna con Digione

Home / Soluzioni Cruciverba / Il dipartimento della Borgogna con Digione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il dipartimento della Borgogna con Digione' è 'Côte D Or'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CÔTE D OR

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Côte D Or? Côte d'Or è una regione della Borgogna, famosa per le sue colline ondulate e i vigneti di alta qualità. Questo dipartimento si distingue per la produzione di alcuni dei migliori vini francesi, grazie al clima favorevole e al terreno ricco di minerali. La città di Digione, capitale della Côte d'Or, rappresenta un importante centro storico e culturale. La bellezza paesaggistica e la tradizione vinicola rendono questa area un punto di riferimento nel panorama enologico francese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il dipartimento della Borgogna con Digione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il dipartimento della Borgogna con Digione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Côte D Or

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il dipartimento della Borgogna con Digione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il dipartimento della Borgogna con Digione" conferma che la soluzione 'Côte D Or' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Côte D Or

C Como Ô - T Torino E Empoli D Domodossola O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il dipartimento della Borgogna con Digione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Côte D Or' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un Cantone svizzero e un dipartimento franceseUn dipartimento francesePregiato vino bianco secco della BorgognaIl dipartimento di GrenobleLocalità francese nel dipartimento del Lot