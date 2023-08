Località francese nel dipartimento del Lot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località francese nel dipartimento del Lot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAHORS

Significato/Curiosita : Localita francese nel dipartimento del lot

Sull'uso delle fonti. il dipartimento della savoia (in francese savoie, in francoprovenzale savouè) è un dipartimento francese della regione dell'alvernia-rodano-alpi... cahors /ka'/ (in occitano caors /ka'urs, kws, kw/) è un comune francese di 21.072 abitanti, capoluogo del dipartimento del lot, nella regione dell'occitania...