La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un boato celeste. TUONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Come un tuono (The Place Beyond the Pines) è un film del 2012 diretto da Derek Cianfrance. Il titolo originale è la traduzione in inglese del nome della città di Schenectady, nello Stato di New York, derivato a sua volta da una frase in lingua mohawk che significa "posto al di là delle pianure di pini".

tuono ( approfondimento) m sing (pl.: tuoni)

(meteorologia) onda d'urto provocata dal fulmine

Voce verbale

tuono

prima persona singolare dell'indicativo presente di tuonare

Sillabazione

tuò | no

Pronuncia

IPA: /'twno/

Etimologia / Derivazione

derivazione di tuonare

Sinonimi

boato, rimbombo, rombo, scoppio, botto

( per estensione ) rumore, chiasso, baccano, frastuono, strepito, fragore

rumore, chiasso, baccano, frastuono, strepito, fragore (antico) , (regionale) fulmine

Contrari

silenzio, calma, quiete

