Cani da difesa nei cruciverba: la soluzione è Alani

Home / Soluzioni Cruciverba / Cani da difesa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cani da difesa' è 'Alani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALANI

Curiosità e Significato di "Alani"

La parola Alani è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alani.

Perché la soluzione è Alani? Gli Alani sono una razza di cani storicamente utilizzata per la difesa e la protezione. Originari delle steppe dell'Asia centrale, questi cani erano apprezzati per la loro forza, coraggio e lealtà, rendendoli compagni ideali per i nomadi e guerrieri dell'epoca. Oggi, gli Alani continuano a essere ammirati per il loro aspetto imponente e le loro qualità come cani da guardia e da compagnia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I cani come Scooby DooQuelli arlecchino hanno il pelo maculatoCani che sembrano vitelliniÈ la sola possibilità di difesa dei caniMugolare di caniRobusto cane da difesa tedesco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alani

Non riesci a risolvere la definizione "Cani da difesa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D O I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IODIO" IODIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.