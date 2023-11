La definizione e la soluzione di: Varietà di cane con il pelo lungo e ricciuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Varieta di cane con il pelo lungo e ricciuto

varietà di cane con il pelo lungo e riccio" /> Il barbone è una razza canina di origine francese. In passato, grazie al suo fiuto e alla sua disposizione a stare in acqua, il barbone era ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Una varietà di grano duro; varietà di spaghetti; varietà di ciliegi dai frutti aciduli; varietà di ciliegi dai frutti aspri; Porta a spasso un cane non suo; Un cane dall ottimo fiuto; Il cane da caccia che può essere italiano o tedesco; Va in giro con cane e fucile; Un micio dal pelo striato; Possono navigare a pelo d acqua; Grandi cani da caccia dal pelo raso; Si dice di razze dal pelo lungo e morbido; lungo osso della gamba; La città italiana in cui visse a lungo James Joyce; È lungo quello delle Amazzoni; Anfratti lungo le coste; Razza di cane dal pelo lungo e ricciuto ;

Cerca altre Definizioni