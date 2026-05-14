Avvio : ovvia = elica :

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Avvio : ovvia = elica :' è 'Alice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALICE

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Perché la soluzione è Alice? Alice è una giovane ragazza che, come un’elicottero che si avvia con la sua elica, si prepara a iniziare un nuovo percorso. La sua voce è dolce e chiara, capace di trasmettere emozioni profonde a chi ascolta. Ogni sua parola diventa un richiamo, un segnale che invita all’attenzione e alla riflessione. La capacità di comunicare con sincerità rende la sua presenza un elemento fondamentale in ogni ambiente. La sua voce rimane impressa nella memoria di chi la ascolta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvio : ovvia = elica :". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Avvio : ovvia = elica : nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alice

La definizione "Avvio : ovvia = elica :" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvio : ovvia = elica :" conferma che la soluzione 'Alice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alice

A Ancona L Livorno I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvio : ovvia = elica :" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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