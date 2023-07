Dar l avvio al coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dar l avvio al coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTONARE

Significato/Curiosita : Dar l avvio al coro

Molto esigente e controllava lo stile e ogni particolare dell'opera, al fine di dar loro un aspetto ricercato e prezioso, sull'esempio delle opere più celebri... Del barbiere di siviglia, il personaggio figaro, oltre ad intonare due sol acuti, può intonare un la acuto previsto come facoltativo. il ruolo di rigoletto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

