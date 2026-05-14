Avariato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avariato' è 'Guastato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTATO

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Perché la soluzione è Guastato? Un guastato è qualcuno che, per natura o abitudine, tende ad essere molto parsimonioso e a evitare di spendere denaro, anche quando sarebbe necessario o appropriato. Questa persona si caratterizza per una tendenza a conservare ogni centesimo, mostrando una certa riluttanza nel concedersi anche piccoli piaceri o spese essenziali. La sua attenzione quasi maniacale al risparmio può sfociare in comportamenti eccessivi, che spesso risultano essere fonte di disagio o fraintendimenti con gli altri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avariato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Avariato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Guastato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avariato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avariato" conferma che la soluzione 'Guastato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Guastato

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avariato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guastato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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