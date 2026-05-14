Abrasioni epidermiche
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Abrasioni epidermiche' è 'Escoriazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESCORIAZIONI
Perché la soluzione è Escoriazioni? Le escoriazioni sono abrasioni epidermiche che si verificano quando la pelle viene graffiata o sfregata, causando la perdita di piccole parti di tessuto cutaneo. Questo tipo di lesione si presenta spesso sotto forma di ferite superficiali, con la superficie cutanea rovinata e sanguinante o essudante, ma senza coinvolgimento dei tessuti più profondi. Le escoriazioni sono frequenti in caso di cadute o traumi lievi e la loro guarigione avviene generalmente senza complicazioni se trattate correttamente.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abrasioni epidermiche". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Abrasioni epidermiche nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Escoriazioni
In presenza della definizione "Abrasioni epidermiche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abrasioni epidermiche" conferma che la soluzione 'Escoriazioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Escoriazioni
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abrasioni epidermiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Escoriazioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Leggere ferite superficialiLesioni superficiali della cuteMacchie epidermicheMacchiette epidermiche
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