Abrasioni epidermiche

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Abrasioni epidermiche' è 'Escoriazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESCORIAZIONI

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Perché la soluzione è Escoriazioni? Le escoriazioni sono abrasioni epidermiche che si verificano quando la pelle viene graffiata o sfregata, causando la perdita di piccole parti di tessuto cutaneo. Questo tipo di lesione si presenta spesso sotto forma di ferite superficiali, con la superficie cutanea rovinata e sanguinante o essudante, ma senza coinvolgimento dei tessuti più profondi. Le escoriazioni sono frequenti in caso di cadute o traumi lievi e la loro guarigione avviene generalmente senza complicazioni se trattate correttamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abrasioni epidermiche". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Abrasioni epidermiche nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Escoriazioni

In presenza della definizione "Abrasioni epidermiche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abrasioni epidermiche" conferma che la soluzione 'Escoriazioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Escoriazioni

E Empoli S Savona C Como O Otranto R Roma I Imola A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abrasioni epidermiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Escoriazioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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