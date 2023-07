Lungo viaggio via mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo viaggio via mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERIPLO

Significato/Curiosita : Lungo viaggio via mare

Indicato dalle fonti come quello della sua morte. il viaggio inizia dall'islanda, attraversa un tratto di mare verso la norvegia fino alle coste della danimarca;... Così come risalgono all'ellenismo il periplo di scilace, attribuito al navigatore scilace di carianda e il periplo di scimno. di epoca imperiale, invece... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

