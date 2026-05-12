Scontano una pena in carcere

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scontano una pena in carcere' è 'Detenuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETENUTI

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Perché la soluzione è Detenuti? I detenuti sono persone che scontano una pena in carcere, un luogo di detenzione temporanea o definitiva in cui vengono rinchiuse coloro che hanno commesso reati. La loro presenza nel sistema giudiziario rappresenta la fase di esecuzione della condanna stabilita dalle autorità giudiziarie. All’interno delle carceri, i detenuti svolgono attività di riabilitazione, formazione e recupero sociale, con l’obiettivo di reintegrarsi nella società al termine del periodo di detenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scontano una pena in carcere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Scontano una pena in carcere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Detenuti

La soluzione associata alla definizione "Scontano una pena in carcere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scontano una pena in carcere" conferma che la soluzione 'Detenuti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Detenuti

D Domodossola E Empoli T Torino E Empoli N Napoli U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scontano una pena in carcere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Detenuti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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