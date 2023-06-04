Possono esserlo leggi e promesse
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Possono esserlo leggi e promesse' è 'Infrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INFRANTE
Come completare la definizione
- Definizione: Possono esserlo leggi e promesse
- Risposta: INFRANTE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: I_______
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Infrante? L'infrante è un impegno o una promessa che si può rendere vincolante attraverso una legge o un'ordinanza. Questa forma di obbligo si distingue per la sua natura formale, essendo riconosciuta ufficialmente e soggetta a sanzioni in caso di inadempienza. La sua validità deriva dal contesto legale o istituzionale in cui viene formulata, ed è fondamentale per garantire il rispetto delle norme e delle aspettative sociali. La sua efficacia dipende dalla forza delle istituzioni che la sostengono.
Soluzione per 'Possono esserlo leggi e promesse' (8 lettere)
Se la definizione "Possono esserlo leggi e promesse" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Infrante'.
Schemi utili per Infrante
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con I
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: I_______
- Schema finale: ____ANTE
Le 8 lettere della soluzione Infrante
La soluzione 'Infrante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono esserlo leggi e promesse". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Definizioni con la parola possono: Possono essere di merito o musicali Possono essere erariali materiali o morali Possono essere personali riflessivi relativi
Definizioni con la parola esserlo: Fa credere di esserlo il prestigiatore Può esserlo una montagna e un insalata Può esserlo una verità
Definizioni con la parola leggi: Rispettosa delle leggi Contrari alle leggi fondamentali di uno Stato Sollevarsi contro le leggi della gravità
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