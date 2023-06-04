Possono esserlo leggi e promesse

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Possono esserlo leggi e promesse' è 'Infrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFRANTE

Come completare la definizione Definizione: Possono esserlo leggi e promesse

Possono esserlo leggi e promesse Risposta: INFRANTE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: I_______

I_______ Inizia con: I

I Finisce con: E

Perché la soluzione è Infrante? L'infrante è un impegno o una promessa che si può rendere vincolante attraverso una legge o un'ordinanza. Questa forma di obbligo si distingue per la sua natura formale, essendo riconosciuta ufficialmente e soggetta a sanzioni in caso di inadempienza. La sua validità deriva dal contesto legale o istituzionale in cui viene formulata, ed è fondamentale per garantire il rispetto delle norme e delle aspettative sociali. La sua efficacia dipende dalla forza delle istituzioni che la sostengono.

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Soluzione per 'Possono esserlo leggi e promesse' (8 lettere)

Se la definizione "Possono esserlo leggi e promesse" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Infrante'.

Schemi utili per Infrante

Schema parole: 8

La soluzione inizia con I

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: I_______

Schema finale: ____ANTE

Le 8 lettere della soluzione Infrante

I Imola N Napoli F Firenze R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Infrante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono esserlo leggi e promesse". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.