Possono esserlo leggi e promesse

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Possono esserlo leggi e promesse' è 'Infrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFRANTE

Come completare la definizione

  • Definizione: Possono esserlo leggi e promesse
  • Risposta: INFRANTE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: I_______
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Infrante? L'infrante è un impegno o una promessa che si può rendere vincolante attraverso una legge o un'ordinanza. Questa forma di obbligo si distingue per la sua natura formale, essendo riconosciuta ufficialmente e soggetta a sanzioni in caso di inadempienza. La sua validità deriva dal contesto legale o istituzionale in cui viene formulata, ed è fondamentale per garantire il rispetto delle norme e delle aspettative sociali. La sua efficacia dipende dalla forza delle istituzioni che la sostengono.

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Soluzione per 'Possono esserlo leggi e promesse' (8 lettere)

Se la definizione "Possono esserlo leggi e promesse" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Infrante'.

Schemi utili per Infrante

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con I
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: I_______
  • Schema finale: ____ANTE

Le 8 lettere della soluzione Infrante

I Imola
N Napoli
F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Infrante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono esserlo leggi e promesse". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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