Ha visto di persona

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha visto di persona' è 'Testimone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESTIMONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha visto di persona" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha visto di persona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Testimone? Una persona che ha assistito direttamente a un evento è considerata un testimone. La sua testimonianza si basa sull'esperienza reale, offrendo un resoconto autentico di ciò che ha osservato. La sua presenza fisica durante l'evento gli permette di confermare dettagli e fatti con certezza, contribuendo a chiarire situazioni dubbie o controverse. La sua testimonianza rappresenta una prova importante in ambito giudiziario e non solo, poiché fornisce una prospettiva diretta e personale sull'accaduto.

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Ha visto di persona nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Testimone

Se la definizione "Ha visto di persona" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha visto di persona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Testimone:

T Torino E Empoli S Savona T Torino I Imola M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha visto di persona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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