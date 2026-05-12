Imperò nel 474

Home / Soluzioni Cruciverba / Imperò nel 474

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Imperò nel 474' è 'Leone Secondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEONE SECONDO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Leone Secondo? Imperò nel 474 si riferisce a un evento storico importante legato alla figura di Leone Secondo, un papa che ha lasciato un'impronta significativa nel periodo. La sua attività e il suo ruolo sono stati determinanti per l'epoca, contribuendo a definire il contesto politico e religioso. La sua influenza si può comprendere attraverso le azioni e le decisioni prese durante il suo pontificato, che hanno segnato profondamente la storia ecclesiastica. La sua figura rimane un punto di riferimento per gli studi storici e religiosi di quel periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imperò nel 474". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Imperò nel 474 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Leone Secondo

Per risolvere la definizione "Imperò nel 474", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imperò nel 474" conferma che la soluzione 'Leone Secondo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Leone Secondo

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli E Empoli S Savona E Empoli C Como O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imperò nel 474" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leone Secondo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fondarono un potente impero in Asia MinoreBismarck ne fece un imperoFormarono un impero sulle AndePizarro abbatté il loro imperoDesignavano l imperatore del Sacro Romano Impero