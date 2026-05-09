Calda come una sconfitta

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Calda come una sconfitta' è 'Bruciante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUCIANTE

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Perché la soluzione è Bruciante? La parola BRUCIANTE si collega a un senso di calore intenso e pungente, spesso associato a sensazioni fisiche o emotive che risultano forti e difficili da tollerare. Quando si parla di qualcosa che è calda come una sconfitta, si suggerisce un'esperienza che provoca dolore, disagio o una sensazione di perdita profonda. Questa associazione crea un'immagine di sofferenza acuta, simile a un bruciore che si insinua e non si placa facilmente, sottolineando la forza del sentimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calda come una sconfitta". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Calda come una sconfitta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bruciante

In presenza della definizione "Calda come una sconfitta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calda come una sconfitta" conferma che la soluzione 'Bruciante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bruciante

B Bologna R Roma U Udine C Como I Imola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calda come una sconfitta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bruciante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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