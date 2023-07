Il bricco con l acqua calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bricco con l acqua calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEIERA

Significato/Curiosità : Il bricco con l acqua calda

Il bricco con l'acqua calda, comunemente noto anche come teiera, è un recipiente utilizzato per scaldare e conservare l'acqua calda per scopi vari, come preparare tè, caffè o altre bevande calde. Solitamente realizzato in materiali come ceramica, vetro o acciaio inossidabile, il bricco presenta una forma cilindrica con un beccuccio per versare l'acqua e un coperchio per mantenere la temperatura. Alcuni modelli sono dotati di un infusore per preparare il tè direttamente nel bricco. Grazie alla sua capacità di conservare l'acqua calda per un certo periodo di tempo, il bricco con l'acqua calda è diventato un oggetto comune nelle cucine di molte persone e rappresenta un elemento essenziale per gli amanti delle bevande calde.

