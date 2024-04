La Soluzione ♚ Fa la spola fra due sponde

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Fa la spola fra due sponde. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRAGHETTATORE

Curiosità su Fa la spola fra due sponde: Della guardia costiera. alle navi si aggiungono i traghetti che fanno la spola fra dover e calais. fino all'apertura del tunnel della manica nel 1990, il... Il traghettatore è una figura professionale. Si tratta di una persona che ha il compito di trasferire passeggeri su barche attraverso fiumi o canali naturali o artificiali (più raramente attraverso laghi), soprattutto all'interno delle zone cittadine o nelle sue vicinanze e dunque per brevi tratti. La figura del traghettatore era un tempo ampiamente diffusa nel mondo anglosassone (dove prende il nome di "waterman"), in particolare in Inghilterra, Stati Uniti e Australia, e in generale in tutta Europa. Le corporazioni più importanti di traghettatori sono state quelle di Londra (attive sul fiume Tamigi e sul fiume Medway), città all'interno ...

