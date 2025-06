Raggiunge gli spogliatoi prima del termine della partita nei cruciverba: la soluzione è Espulso

ESPULSO

Curiosità e Significato di Espulso

Perché la soluzione è Espulso? Espulso si riferisce a un giocatore che viene allontanato dal campo durante una partita, spesso a causa di un fallo grave o comportamenti antisportivi. Significa che deve lasciare il terreno prima della fine del gioco, spesso per aver ricevuto un cartellino rosso. In questo modo, il suo team deve continuare in inferiorità numerica. È una decisione che cambia le sorti della partita.

Come si scrive la soluzione Espulso

Hai trovato la definizione "Raggiunge gli spogliatoi prima del termine della partita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

P Padova

U Udine

L Livorno

S Savona

O Otranto

