Conquistarono e fondarono città in nuovi territori

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Conquistarono e fondarono città in nuovi territori' è 'Colonizzatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONIZZATORI

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Perché la soluzione è Colonizzatori? I colonizzatori sono coloro che si dedicano alla conquista e alla creazione di insediamenti in territori sconosciuti o poco abitati. La loro attività comporta l'espansione di aree precedentemente inesplorate, portando alla nascita di nuove città e comunità. Attraverso il loro impegno, modificano il paesaggio e influenzano le culture locali, lasciando un'impronta duratura nel territorio. La presenza dei colonizzatori ha spesso segnato momenti di grande trasformazione e sviluppo per le regioni coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Conquistarono e fondarono città in nuovi territori nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Colonizzatori

Se la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" conferma che la soluzione 'Colonizzatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Colonizzatori

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola Z Zara Z Zara A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colonizzatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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