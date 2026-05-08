Conquistarono e fondarono città in nuovi territori
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Conquistarono e fondarono città in nuovi territori' è 'Colonizzatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLONIZZATORI
Perché la soluzione è Colonizzatori? I colonizzatori sono coloro che si dedicano alla conquista e alla creazione di insediamenti in territori sconosciuti o poco abitati. La loro attività comporta l'espansione di aree precedentemente inesplorate, portando alla nascita di nuove città e comunità. Attraverso il loro impegno, modificano il paesaggio e influenzano le culture locali, lasciando un'impronta duratura nel territorio. La presenza dei colonizzatori ha spesso segnato momenti di grande trasformazione e sviluppo per le regioni coinvolte.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Conquistarono e fondarono città in nuovi territori nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Colonizzatori
Se la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" conferma che la soluzione 'Colonizzatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Colonizzatori
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conquistarono e fondarono città in nuovi territori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colonizzatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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