Ha compiuto 10 anni

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha compiuto 10 anni' è 'Decenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECENNE

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Perché la soluzione è Decenne? Quando una persona ha compiuto dieci anni, si dice che è decenne. Questa parola indica un'età precisa che segna il passaggio dai bambini ai primi anni dell'adolescenza. Essere decenne significa aver raggiunto una fase importante dello sviluppo, caratterizzata da cambiamenti fisici e mentali. La parola deriva dal latino e si utilizza per definire qualcuno che ha appena superato il decimo anno di vita. È un esempio di come le espressioni numeriche vengano impiegate nella lingua quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha compiuto 10 anni". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ha compiuto 10 anni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Decenne

Se la definizione "Ha compiuto 10 anni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha compiuto 10 anni" conferma che la soluzione 'Decenne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Decenne

D Domodossola E Empoli C Como E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha compiuto 10 anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decenne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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