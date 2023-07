Capitale statunitense dell industria aeronautica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale statunitense dell industria aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WICHITA

Significato/Curiosita : Capitale statunitense dell industria aeronautica

Su scala mondiale, dopo airbus e boeing. cercando di sviluppare un'industria aeronautica nazionale, negli anni 40 e 50 il governo brasiliano effettuò numerosi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi wichita (disambigua). wichita è un comune (city) degli stati uniti d'america e capoluogo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

