Le trovate dei buontemponi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le trovate dei buontemponi' è 'Burle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURLE

Perché la soluzione è Burle? Le burle sono le trovate dei buontemponi, giochi di spirito che sorprendono e divertono. Spesso si manifestano attraverso scherzi, battute o burle innocenti che cercano di strappare un sorriso. Queste trovate sono caratterizzate dalla loro natura giocosa e dalla capacità di suscitare reazioni spontanee di allegria. La loro origine risiede nella volontà di alleggerire l’atmosfera o di sorprendere qualcuno in modo amichevole. Le burle sono un modo di condividere momenti di leggerezza e buonumore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le trovate dei buontemponi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Le trovate dei buontemponi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Burle

Quando la definizione "Le trovate dei buontemponi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le trovate dei buontemponi" conferma che la soluzione 'Burle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Burle

B Bologna U Udine R Roma L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le trovate dei buontemponi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Burle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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