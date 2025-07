Gli scherzi dei mattacchioni nei cruciverba: la soluzione è Burle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli scherzi dei mattacchioni' è 'Burle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURLE

Altre soluzioni: CELIE

Curiosità e Significato di Burle

La parola Burle è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Burle.

Perché la soluzione è Burle? Burle sono scherzi leggeri e divertenti, spesso fatti per far sorridere o sorprendere qualcuno in modo innocuo. Sono giochi di parole o azioni scherzose che stimolano il buon umore senza cattiveria. Insieme alle burle, si crea un’atmosfera di allegria e spontaneità, rendendo i momenti quotidiani più spensierati e divertenti per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scherzi da mattacchioniL uccello vittima di scherzi e prese in giroCosì finiscono gli scherziScherzi che irritanoIntrattenere con scherzi e umorismo

Come si scrive la soluzione Burle

Hai trovato la definizione "Gli scherzi dei mattacchioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

R Roma

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I L O F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOLTI" FOLTI

