Trasferire i beni allo Stato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Trasferire i beni allo Stato' è 'Incamerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAMERARE

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Perché la soluzione è Incamerare? Incamerare significa trasferire i beni allo Stato, un'operazione attraverso cui si consegnano beni pubblici o patrimoniali alle autorità competenti. Questo processo può avvenire in vari contesti, come nelle procedure di confisca o di gestione patrimoniale, dove lo Stato assume il controllo di proprietà private o pubbliche. La parola indica quindi il gesto di prendere in custodia o di appropriarsi di beni destinati alle istituzioni pubbliche, garantendo così il rispetto delle norme legali e amministrative.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasferire i beni allo Stato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Trasferire i beni allo Stato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incamerare

La soluzione associata alla definizione "Trasferire i beni allo Stato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasferire i beni allo Stato" conferma che la soluzione 'Incamerare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Incamerare

I Imola N Napoli C Como A Ancona M Milano E Empoli R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasferire i beni allo Stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incamerare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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