Trasferire i beni allo Stato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Trasferire i beni allo Stato' è 'Incamerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INCAMERARE
Perché la soluzione è Incamerare? Incamerare significa trasferire i beni allo Stato, un'operazione attraverso cui si consegnano beni pubblici o patrimoniali alle autorità competenti. Questo processo può avvenire in vari contesti, come nelle procedure di confisca o di gestione patrimoniale, dove lo Stato assume il controllo di proprietà private o pubbliche. La parola indica quindi il gesto di prendere in custodia o di appropriarsi di beni destinati alle istituzioni pubbliche, garantendo così il rispetto delle norme legali e amministrative.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasferire i beni allo Stato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Trasferire i beni allo Stato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incamerare
La soluzione associata alla definizione "Trasferire i beni allo Stato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasferire i beni allo Stato" conferma che la soluzione 'Incamerare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Incamerare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasferire i beni allo Stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incamerare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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