Molecola organica a base della sindrome sgombroide nei cruciverba: la soluzione è Istamina

ISTAMINA

Curiosità e Significato di Istamina

Perché la soluzione è Istamina? L'istamina è una molecola organica coinvolta nelle reazioni allergiche e nella risposta immunitaria. Si forma principalmente durante la digestione di pesce, come lo sgombro, e può scatenare sintomi fastidiosi se assunta in eccesso, causando prurito, rossore e gonfiore. Conoscere l'istamina aiuta a capire come prevenire intossicazioni alimentari e mantenere il benessere dopo aver gustato pesce fresco o conservato.

Come si scrive la soluzione Istamina

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

