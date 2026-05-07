Il soffietto del calesse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il soffietto del calesse' è 'Mantice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTICE

Perché la soluzione è Mantice? Il mantice è uno strumento utilizzato per generare un flusso d’aria continuo, tipicamente impiegato per alimentare il fuoco o altre fonti di calore. La sua struttura permette di gonfiare e sgonfiare facilmente, creando una pressione che favorisce l’ossigenazione. Questo oggetto, spesso in pelle o metallo, funziona come un soffietto del calesse, facilitando la respirazione di una fiamma viva. La sua funzione è essenziale in diversi contesti, dal riscaldamento alle fornaci.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il soffietto del calesse". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il soffietto del calesse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mantice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il soffietto del calesse" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il soffietto del calesse" conferma che la soluzione 'Mantice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mantice

M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il soffietto del calesse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mantice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ce lo ricorda chi ha il respiro affannatoIl ventilatore azionato dal fabbroPuò essere a soffiettoIl soffietto del fabbroSi attaccava al cavallo CalesseEsce dal soffiettoIl soffietto della fisarmonica