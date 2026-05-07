Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio' è 'Ercolano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERCOLANO

Perché la soluzione è Ercolano? Ercolano è una città situata vicino a Napoli, famosa per essere stata sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. durante una violenta eruzione che ha sepolto le sue strutture e le persone sotto uno spesso strato di pomice e cenere. Questo evento ha conservato molte testimonianze della vita quotidiana dell’epoca, offrendo agli archeologi e ai visitatori uno sguardo unico sulla storia antica. La scoperta di Ercolano ha permesso di riscoprire un patrimonio culturale di grande valore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ercolano

La soluzione associata alla definizione "Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio" conferma che la soluzione 'Ercolano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ercolano

E Empoli R Roma C Como O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu seppellita con Pompei dall eruzione del Vesuvio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ercolano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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