Fu sepolta con Pompei nei cruciverba: la soluzione è Ercolano

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu sepolta con Pompei

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu sepolta con Pompei' è 'Ercolano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERCOLANO

Curiosità e Significato di Ercolano

La soluzione Ercolano di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ercolano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ercolano? Ercolano è una città italiana situata vicino a Napoli, nota soprattutto per le sue antiche rovine sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Quella tragedia ha preservato un affascinante patrimonio archeologico, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana dell’antica Roma. Oggi, Ercolano è una meta imperdibile per chi desidera immergersi nella storia e scoprire come vivevano i nostri antenati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fece la fine di PompeiFu seppellita dalle ceneri del VesuvioFu sepolta da un eruzione del VesuvioFu distrutta con PompeiFu detto il Conte Verde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ercolano

Hai trovato la definizione "Fu sepolta con Pompei" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I I Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIZIA" TIZIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.