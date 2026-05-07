Nominativo non al portatore

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nominativo non al portatore' è 'Intestato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTESTATO

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Perché la soluzione è Intestato? L'intestato è un elemento che identifica chiaramente il soggetto proprietario di un documento, come un assegno o una cambiale. Si tratta di un nominativo non al portatore, ovvero un nome specifico associato a una persona o entità determinata. Questa indicazione permette di distinguere chiaramente chi detiene il diritto di ricevere o esercitare una certa azione. La presenza dell'intestato garantisce la trasparenza e la certezza nelle transazioni economiche, assicurando che i diritti siano attribuiti correttamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nominativo non al portatore". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Nominativo non al portatore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Intestato

Quando la definizione "Nominativo non al portatore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nominativo non al portatore" conferma che la soluzione 'Intestato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Intestato

I Imola N Napoli T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nominativo non al portatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intestato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Che risulta di proprietà di una personaRegistrato a nome del proprietarioAssegnato a un titolare come un appartamentoL assegno può esserlo al portatorePossono essere nominativi o al portatoreUn assegno può esserlo al portatoreAssegno al portatore, cioè a chiunque lo presenti all incassoTitolo di credito al portatore