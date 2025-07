Carnivoro acquatico con la pelliccia fittissima nei cruciverba: la soluzione è Lontra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Carnivoro acquatico con la pelliccia fittissima' è 'Lontra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTRA

Curiosità e Significato di Lontra

Vuoi sapere di più su Lontra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Lontra.

Perché la soluzione è Lontra? La lontra è un animale acquatico caratterizzato da una pelliccia molto fitta e impermeabile, perfetta per vivere tra fiumi e laghi. È conosciuta per la sua agilità in acqua e il suo pelo morbido che la protegge dal freddo. Questo mammifero, amante delle immersioni, si nutre di pesci e piccoli animali acquatici, rendendola un vero e proprio carnivoro acquatico specializzato nel vivere in ambienti umidi.

Come si scrive la soluzione Lontra

Se "Carnivoro acquatico con la pelliccia fittissima" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U P A I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PULITA" PULITA

