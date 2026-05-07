La guardia che si fa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La guardia che si fa' è 'Custodia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUSTODIA

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Perché la soluzione è Custodia? Una custodia è una protezione che si adatta a contenere o difendere un oggetto, spesso con l’obiettivo di preservarne l’integrità. Essa funge da barriera tra l’interno e l’esterno, prevenendo danni o usura. La custodia può assumere forme diverse, come una scatola, una copertina o un involucro, e viene utilizzata per diversi materiali, come libri, strumenti o dispositivi elettronici. La sua funzione principale è quella di fare da guardia, mantenendo ciò che custodisce in condizioni ottimali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La guardia che si fa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La guardia che si fa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Custodia

Questa pagina è dedicata alla definizione "La guardia che si fa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La guardia che si fa" conferma che la soluzione 'Custodia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Custodia

C Como U Udine S Savona T Torino O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La guardia che si fa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Custodia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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