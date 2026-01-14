Titolo di un romanzo di Anita Desai

Home / Soluzioni Cruciverba / Titolo di un romanzo di Anita Desai

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Titolo di un romanzo di Anita Desai' è 'In Custodia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IN CUSTODIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Titolo di un romanzo di Anita Desai" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Titolo di un romanzo di Anita Desai". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Titolo di un romanzo di Anita Desai nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è In Custodia

Quando la definizione "Titolo di un romanzo di Anita Desai" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Titolo di un romanzo di Anita Desai" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione In Custodia:

I Imola N Napoli C Como U Udine S Savona T Torino O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Titolo di un romanzo di Anita Desai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La flemma nel titolo di un romanzo di KunderaIl titolo d un romanzo di Raffaella GozziniIl titolo di un romanzo di M. de GiovanniIl titolo d un romanzo di Danielle SteelIl titolo d un romanzo di Evelyn Arthur Waugh