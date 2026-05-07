Un grande bastione fortificato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un grande bastione fortificato' è 'Baluardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BALUARDO

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Perché la soluzione è Baluardo? Un baluardo è una struttura difensiva di grande importanza, generalmente situata in posizione strategica per proteggere un territorio o una città. La sua funzione principale è quella di resistere agli attacchi nemici e offrire un punto di osservazione elevato, consentendo di controllare le aree circostanti. Costruito con solide mura e torri, il baluardo rappresenta una fortezza imponente che rafforza la difesa complessiva del luogo. La sua presenza testimonia l'importanza di una difesa ben pianificata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande bastione fortificato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un grande bastione fortificato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Baluardo

Quando la definizione "Un grande bastione fortificato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande bastione fortificato" conferma che la soluzione 'Baluardo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Baluardo

B Bologna A Ancona L Livorno U Udine A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande bastione fortificato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Baluardo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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