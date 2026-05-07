Colme zeppe

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Colme zeppe' è 'Piene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIENE

Perché la soluzione è Piene? Le colme zeppe sono calzature caratterizzate da una suola spessa e alta, che permette di aumentare l'altezza della persona e di migliorare il comfort durante la camminata. La loro forma si distingue per la presenza di una superficie continua e uniforme che si estende dalla punta al tallone, creando una linea piana e stabile. Queste scarpe sono apprezzate sia per l'aspetto estetico che per la praticità, offrendo un supporto equilibrato e una sensazione di pienezza nel contesto dell'abbigliamento quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colme zeppe". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Colme zeppe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piene

Quando la definizione "Colme zeppe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colme zeppe" conferma che la soluzione 'Piene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piene

P Padova I Imola E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colme zeppe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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