Colme nei cruciverba: la soluzione è Piene

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Colme' è 'Piene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIENE

Curiosità e Significato di Piene

Vuoi sapere di più su Piene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Piene.

Perché la soluzione è Piene? Colme deriva dal latino completus e indica qualcosa completamente riempito o saturo, come un contenitore pieno. È un termine che esprime pienezza o saturazione, spesso usato in ambiti poetici o letterari per descrivere ambienti, emozioni o stati di cose che sono al massimo della loro capacità. La parola piene ne è la forma plurale, sottolineando una condizione di completezza o abbondanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colme di folla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piene

Hai davanti la definizione "Colme" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I I A T S N A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTIFRASI" ANTIFRASI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.