La capitale degli Ungheresi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La capitale degli Ungheresi' è 'Budapest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUDAPEST

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Perché la soluzione è Budapest? Budapest è la città che funge da centro politico, culturale e economico dell’Ungheria. Situata lungo le rive del Danubio, questa metropoli ospita numerosi monumenti storici, musei e teatri che riflettono la ricca tradizione del Paese. La presenza di fonti termali e architetture affascinanti contribuisce a renderla una meta molto visitata. La sua importanza e il suo ruolo centrale nel contesto nazionale sottolineano come sia la principale città degli Ungheresi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale degli Ungheresi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La capitale degli Ungheresi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Budapest

Se la definizione "La capitale degli Ungheresi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale degli Ungheresi" conferma che la soluzione 'Budapest' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Budapest

B Bologna U Udine D Domodossola A Ancona P Padova E Empoli S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale degli Ungheresi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Budapest' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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