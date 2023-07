Un calciatore d attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calciatore d attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosita : Un calciatore d attacco

a'ßia]) (ipa: ['gaßi]; los palacios y villafranca, 5 agosto 2004), è un calciatore spagnolo, centrocampista del barcellona e della nazionale spagnola.... ala – parte di un aereo ala – portico del tempio nell'antica grecia ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in etruria ala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

