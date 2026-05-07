Assunto come killer

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assunto come killer' è 'Assoldato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSOLDATO

Perché la soluzione è Assoldato? L'assoldato è una persona che viene ingaggiata per compiere un'azione specifica, spesso di natura violenta o criminosa, come l'uccisione di qualcuno. Questa figura si distingue per la sua assunzione volontaria e per il ruolo di esecutore, spesso senza coinvolgimento diretto nelle decisioni strategiche. La sua presenza nel contesto criminale sottolinea un rapporto di dipendenza e obbedienza nei confronti di chi lo ha assunto. La sua funzione principale è quella di eseguire ordini che comportano rischi elevati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assunto come killer". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Assunto come killer nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assoldato

Quando la definizione "Assunto come killer" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assunto come killer" conferma che la soluzione 'Assoldato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Assoldato

A Ancona S Savona S Savona O Otranto L Livorno D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assunto come killer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assoldato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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