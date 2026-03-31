Interrotta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Interrotta' è 'Sospesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOSPESA

Perché la soluzione è Sospesa? Quando una comunicazione o un segnale viene interrotta, si dice che è sospesa, cioè temporaneamente fermata o sospesa. La sospensione può riguardare vari contesti, come una telefonata interrotta o un processo sospeso in un'attività. Questo stato di sospensione implica che l'azione si interrompe senza essere definitivamente conclusa, lasciando spazio a riprese future. La sospensione rappresenta quindi una pausa temporanea, che può essere ripresa o conclusa in un secondo momento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Interrotta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Interrotta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sospesa

Per risolvere la definizione "Interrotta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Interrotta" conferma che la soluzione 'Sospesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sospesa

S Savona O Otranto S Savona P Padova E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Interrotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sospesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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