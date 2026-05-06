Il vestito da lavoro o da ginnastica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il vestito da lavoro o da ginnastica' è 'Tuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTA

Perché la soluzione è Tuta? Una tuta è un indumento che si indossa per attività pratiche o sportive, caratterizzato dalla sua comodità e praticità. È progettata per offrire libertà di movimento e comfort durante l'esercizio fisico o il lavoro, spesso realizzata con tessuti leggeri e resistenti. La tuta può essere utilizzata sia in ambito sportivo che lavorativo, adattandosi alle esigenze di chi la indossa. La sua versatilità la rende un capo molto apprezzato in diverse situazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vestito da lavoro o da ginnastica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il vestito da lavoro o da ginnastica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tuta

La definizione "Il vestito da lavoro o da ginnastica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vestito da lavoro o da ginnastica" conferma che la soluzione 'Tuta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tuta

T Torino U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vestito da lavoro o da ginnastica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tuta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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