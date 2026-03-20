C è quella da sci da ginnastica e da astronauta

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è quella da sci da ginnastica e da astronauta' è 'Tuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è quella da sci da ginnastica e da astronauta" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è quella da sci da ginnastica e da astronauta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tuta? La tuta è un capo di abbigliamento utilizzato in ambiti diversi, come lo sci e le attività spaziali. È progettata per offrire comfort e protezione, adattandosi alle esigenze di chi la indossa durante movimenti intensi o in ambienti estremi. La sua struttura permette libertà di movimento e isolamento termico, fondamentali per chi si esibisce su piste innevate o in condizioni di microgravità. La versatilità della tuta la rende indispensabile in molte discipline sportive e professionali.

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C è quella da sci da ginnastica e da astronauta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tuta

Questa pagina è dedicata alla definizione "C è quella da sci da ginnastica e da astronauta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è quella da sci da ginnastica e da astronauta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tuta:

T Torino U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è quella da sci da ginnastica e da astronauta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indumento da astronautiSi indossa spesso per andare in motoSi indossa per lavorareLe parallele della ginnastica artistica maschileAttrezzi da ginnastica ritmicaUna specialità dello sciUna ginnastica a suon di musicaLa Cristoforetti astronauta