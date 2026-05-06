Il naso del pupazzo di neve

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il naso del pupazzo di neve' è 'Carota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAROTA

Perché la soluzione è Carota? La parte superiore del pupazzo di neve, che si trova in posizione centrale e sporgente, è spesso realizzata con un materiale arancione, come la carota. Questa componente è fondamentale perché dà carattere e personalità alla figura, creando un contrasto evidente con la neve bianca. La forma allungata e appuntita permette di rappresentare un naso, contribuendo a rendere il pupazzo riconoscibile e amichevole. La presenza di questa caratteristica è un elemento distintivo nelle decorazioni invernali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il naso del pupazzo di neve". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il naso del pupazzo di neve nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carota

In presenza della definizione "Il naso del pupazzo di neve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il naso del pupazzo di neve" conferma che la soluzione 'Carota' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carota

C Como A Ancona R Roma O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il naso del pupazzo di neve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carota' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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