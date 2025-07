Uscite di denaro nei cruciverba: la soluzione è Sborsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Uscite di denaro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uscite di denaro' è 'Sborsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBORSI

Curiosità e Significato di Sborsi

La soluzione Sborsi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sborsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sborsi? Uscite di denaro indica tutte le somme che un'azienda o una famiglia spendono per vari bisogni quotidiani o straordinari. La parola corretta è sborsi, che rappresenta proprio queste spese o pagamenti effettuati. Capire i sborsi è fondamentale per gestire al meglio il bilancio e mantenere l'equilibrio finanziario. In sostanza, sono le uscite che determinano la salute economica di un soggetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È come dire alle dipendenze per denaroLe spassose uscite di chi è spiritosoRaccolta di offerte di denaroManeggia denaroLe uscite dei comici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sborsi

Non riesci a risolvere la definizione "Uscite di denaro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C O O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONICO" TONICO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.