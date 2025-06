Costretto a cambiare direzione nei cruciverba: la soluzione è Dirottato

DIROTTATO

Curiosità e Significato di Dirottato

Perché la soluzione è Dirottato? Dirottato indica qualcosa che è stato spostato o deviato dalla sua traiettoria originale, spesso a causa di un cambiamento improvviso o forzato. È usato sia in ambito tecnico, come per un aereo dirottato, sia in senso più generale, per descrivere una direzione diversa da quella prevista. In sostanza, rappresenta un cambio di percorso in modo imprevisto o forzato.

Come si scrive la soluzione Dirottato

La definizione "Costretto a cambiare direzione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

