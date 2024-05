La Soluzione ♚ Un angolo minore di 90 gradi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ACUTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ACUTO

Significato della soluzione per: Un angolo minore di 90 gradi L'accento acuto ( ´ ) è un segno diacritico utilizzato in numerose lingue scritte moderne basate sull'alfabeto latino, cirillico e greco, ed è uno degli accenti grafici. Italiano: Aggettivo: acuto m sing . che è affilato Lo spigolo era molto acuto e colpirlo mi ha procurato un grande dolore!.. (matematica) (geometria) angolo minore di novanta gradi In ogni triangolo retto, due angoli sono acuti... (senso figurato) perspicace, intelligente Ha fatto delle considerazioni molto acute... molto forte Provavo un acuto dolore.. (fisica) di suono con elevata frequenza Sentii un suono molto acuto.

