Toccato come il polso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Toccato come il polso' è 'Tastato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASTATO

Perché la soluzione è Tastato? Il termine si riferisce alla sensazione percepita al polso quando si verifica una pulsazione, un battito che si può misurare con le dita. Questa sensazione permette di valutare la frequenza cardiaca e lo stato di salute generale. La parola è spesso associata a un gesto di controllo o di verifica del battito, indicativo di attività fisica o di condizioni fisiologiche. La conoscenza di questa sensazione è fondamentale in ambito medico e in situazioni di emergenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Toccato come il polso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Toccato come il polso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tastato

La definizione "Toccato come il polso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Toccato come il polso" conferma che la soluzione 'Tastato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tastato

T Torino A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Toccato come il polso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tastato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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